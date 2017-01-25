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Teröristlerin hain tuzağı imha edildi

Terörle mücadele kapsamında 'ta yapılan operasyonda yola döşenen bomba kontrollü bir şekilde imha edildi.

Teröristlerin hain tuzağı imha edildi
'ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Toptepe köyü Camili mezrası yol güzergahında yapılan kontrollerde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Yol emniyeti alındıktan sonra patlayıcı, uzman ekip tarafından imha edildi.

Bombayı yerleştirilen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 13:46
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