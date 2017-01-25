Teröristlerin hain tuzağı imha edildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Toptepe köyü Camili mezrası yol güzergahında yapılan kontrollerde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Yol emniyeti alındıktan sonra patlayıcı, uzman ekip tarafından imha edildi.
Bombayı yerleştirilen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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