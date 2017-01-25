Tam isabet

DEAŞ'ın tek gözlü keskin nişancısı, Rakka'da silahlarla poz verdi! Hedefi kanlı bir eylem gerçekleştirmekti! Ancak güvenlik güçlerimiz bunu engelledi.
KARDEŞLERİ DE KATILMIŞ
Mahlı'nın yapılan üst aramasında terör örgütü saflarındayken silahlarla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu belirtildi. Jandarmanın soruşturmasında teröristin 2 kardeşinin de örgütte olduğu tespit edildi. Ayrıca hainin örgüte eleman temin ettiği de belirtildi. Bu arada sınır ötesinde DEAŞ'a büyük darbe indirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 154. gününde, DEAŞ'ın tek gözlü keskin nişancısı, Rakka'da silahlarla poz verdi! Hedefi kanlı bir eylem gerçekleştirmekti! Ancak güvenlik güçlerimiz bunu engelledi. 107 DEAŞ hedefi yerle bir edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi. İstanbul'da ise dün önemli bir duruşma gerçekleştirildi.
MAKET UÇAKLA SALDIRACAKLARDI
Fuat Güneş, Bekham Alımkhanov, Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev, Aza Bepcahoba, Zukra Borchashvılı, Fatma Altıntaş, Hassan Orstho, Salman Dakaev ile Kyuri Khatsaev hakim karşısına geçti. Davanın iddianamesinde kanlı örgütle ilgili inanılmaz bilgilere yer verildi. Buna göre şüphelilerden Kyuri Khatsaev ile Hassan Orstho'nun İstanbul Tuzla'daki ikametinde iki adet maket uçak ele geçirildi. Yapılan araştırmada DEAŞ'ın söz konusu maket uçaklarla başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de bombalı saldırı yapacağı belirtildi. Bu uçakların 17-50 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıma kapasitesinin bulunduğu kaydedildi. Kanlı saldırı için de 25 kişilik eğitimli bir TİM'in hazır beklediği belirtildi. Zanlı Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev'in evinde ise 16 adet fişek ve canlı bomba eyleminde kullanıldığı belirlenen kemer ele geçirildi. Tsaysaev'in İstanbul'a kanlı örgütün silahlarını transfer ettiği kaydedildi.
İbrahim GÜNEŞ
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