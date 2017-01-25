Yol Durumu
  1. ‘Sır’ kadınla iki görüşme
  2. Kalbimizdesin şehidim

Taksiye binmiyCEM

Türkiye’ye Ermeni soykırımı iftirasını atan , Berlin’de bir taksiye bindi. Türk taksiciye bahşiş vermek isteyince “O parada şehit kanı var” cevabını aldı. Çılgına dönen Özdemir, bu kez şoförlere iftira attı.

Taksiye binmiyCEM
Türkiye'ye attığı soykırım iftirasının eleştirilmesine tahammül edemeyen Yeşiller Partisi Başkanı , Berlin'de bindiği bir taksicinin sözleriyle yeni iftiralara başladı. Taksiciler Odası ve Taksiciler Birliği'ne bir şikayet mektubu yazan Özdemir başından geçen olayı şöyle anlattı: "Berlin'de Türk şoförü olan bir taksiye bindim. Gideceğim yere gelince, taksiciye parayı ödedim, bir de bahşiş bıraktım. Ama şoför 'Bu parada, darbe girişiminde ölen Türk şehitlerinin kanı var' diyerek bahşişi reddetti. Bu fanatik insanlara, Almanya'da yaşadıklarını bariz şekilde belli etmek gerekir" dedi. Taksiciler Odası ise "Berlin'deki taksicilerin sadece yüzde 10'unu temsil ediyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok" cevabını verdi. Cem Özdemir daha sonra yeni bir yalana başvurdu ve "Taksiye binemeyen sadece siyasiler değil... Beni alarma geçiren, hakaret ve tehdide benim dışımda da Can Dündar'ın da maruz kalmış olması oldu" ifadelerini kullandı.



ESRARLI ADAM
Alman Yeşiller Partisi'nin skandal ismi Cem Özdemir daha önce de evinde uyuşturucu olarak kullanılan kenevir yetiştirmesiyle gündeme gelmişti. Bir dönem ALS hastalarına destek için sosyal medyada video paylaşımlarının moda olması üzerine evinde kamera geçen Özdemir'in balkonundaki kenevir bitkisi dikkatleri çekmişti. Özdemir, evinde esrar ürettiği iddialarını ise cevapsız bıraktı.
Etiketler:
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar