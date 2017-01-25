Taksiye binmiyCEM

Türkiye’ye Ermeni soykırımı iftirasını atan Cem Özdemir, Berlin’de bir taksiye bindi. Türk taksiciye bahşiş vermek isteyince “O parada şehit kanı var” cevabını aldı. Çılgına dönen Özdemir, bu kez şoförlere iftira attı.
Türkiye'ye attığı soykırım iftirasının eleştirilmesine tahammül edemeyen Yeşiller Partisi Başkanı Cem Özdemir, Berlin'de bindiği bir taksicinin sözleriyle yeni iftiralara başladı. Taksiciler Odası ve Taksiciler Birliği'ne bir şikayet mektubu yazan Özdemir başından geçen olayı şöyle anlattı: "Berlin'de Türk şoförü olan bir taksiye bindim. Gideceğim yere gelince, taksiciye parayı ödedim, bir de bahşiş bıraktım. Ama şoför 'Buparada, darbe girişiminde ölenTürk şehitlerinin kanı var' diyerekbahşişi reddetti. Bu fanatik insanlara,Almanya'da yaşadıklarını bariz şekildebelli etmek gerekir" dedi. TaksicilerOdası ise "Berlin'deki taksicilerinsadece yüzde 10'unu temsil ediyoruz.Yapacak bir şeyimiz yok" cevabınıverdi. Cem Özdemir daha sonra yenibir yalana başvurdu ve "Taksiyebinemeyen sadece siyasiler değil...Beni alarma geçiren, hakaret vetehdide benim dışımda da CanDündar'ın da maruz kalmışolması oldu" ifadelerinikullandı.
ESRARLIADAM Alman Yeşiller Partisi'nin skandal ismi Cem Özdemir daha önce de evinde uyuşturucu olarak kullanılan kenevir yetiştirmesiyle gündeme gelmişti. Bir dönem ALS hastalarına destek için sosyal medyada video paylaşımlarının moda olması üzerine evinde kamera geçen Özdemir'in balkonundaki kenevir bitkisi dikkatleri çekmişti. Özdemir, evinde esrarürettiği iddialarını isecevapsız bıraktı.
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