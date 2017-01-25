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Polis 4. kişinin peşinde

39 kişiyi öldüren ’un katliamdan hemen önce yolda kilit bir isimle konuştuğu ortaya çıktı

Polis 4. kişinin peşinde
Yılbaşı gecesi katliamını yapan Özbek asıllı 'un, Emniyet ve MİT görevlileri tarafından sorgusu devam ediyor. 50 DEAŞ şüphelisinin de Emniyet'te işlemlerinin sürdüğü sorguda, çok çarpıcı yeni bilgilere ulaşıldı. Bugüne kadar Reina saldırısı kapsamında aranan kişi sayısının 3 olduğu belirtiliyordu. Ancak Emniyet görevlileri soruşturmayı derinleştirdikçe dördüncü bir teröristin daha olduğu ortaya çıktı. O kişinin 26 Aralık'ta Rakka'dan gelen emirle, kamera bulunmayan bir yol üzerindeki durakta Masharipov'la görüştüğü belirtildi. Emniyet yetkilileri ve MİT, bu ismin üstünde önemle duruyor. Çünkü şahsın saldırıda kilit bir rol taşıdığı, teröristler arasında iletişim ve koordinasyonu sağladığı iddiaları söz konusu. Henüz Masharipov'un bu kişiyle ıssız bir yerde ne konuştuğu bilinmese de, yetkililer konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan teröristin resmi sorgusunun daha başlamadığı, önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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