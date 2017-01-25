Polis 4. kişinin peşinde

Yılbaşı gecesi Reina katliamını yapan Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov'un, Emniyet ve MİT görevlileri tarafından sorgusu devam ediyor. 50 DEAŞ şüphelisinin de Emniyet'te işlemlerinin sürdüğü sorguda, çok çarpıcı yeni bilgilere ulaşıldı. Bugüne kadar Reina saldırısı kapsamında aranan kişi sayısının 3 olduğu belirtiliyordu. AncakEmniyet görevlileri soruşturmayıderinleştirdikçe dördüncü birteröristin daha olduğu ortayaçıktı. O kişinin 26 Aralık'ta Rakka'dan gelen emirle, kamera bulunmayan bir yol üzerindeki durakta Masharipov'la görüştüğü belirtildi. Emniyet yetkilileri ve MİT, bu ismin üstünde önemle duruyor. Çünkü şahsın saldırıda kilit bir rol taşıdığı, teröristler arasında iletişim ve koordinasyonu sağladığı iddiaları söz konusu. Henüz Masharipov'un bu kişiyle ıssız bir yerde ne konuştuğu bilinmese de, yetkililer konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan teröristin resmi sorgusunun daha başlamadığı, önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
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