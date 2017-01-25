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Kurşun kalemler

Ülke ülke gezip Türkiye’yi yalan sözlerle karalayan kapağı ’ya attı. Türk düşmanı ve Bild’i arkasına alarak bir haber sitesi kurdu. de boş durmadı. Türkiye’den kaçan isimleri toplayarak Avrupa’da medya atılımı yapmak için kolları sıvadı.

Kurşun kalemler
Can Dündar gazetecilik sıfatı altında, habercilik dışında her işi yaptı. Kendi ülkesini karalamak konusunda yabancı medyayı geçen Dündar, Yanında çalışan basın emekçilerin hakkını yemek konusunda da sınır tanımadı. Türkiye'yi yurt dışındaki ağabeylerine satmak için ile işbirliğine girdi. MİT TIR'ları yalanı elinde kalınca, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki kendi arkadaşlarını yarı yolda bırakarak yurt dışına firar etti. Kaçmakla kalmadı, ABD, Fransa, İngiltere, ve birçok ülkeyi tek tek gezerek Türkiye karşıtı tüm konferanslarda başrol aldı. Bu ihanetin ödülünü ise Almanya verdi.




Can Dündar (sağda), yanına Hayko Bağdat'ı (solda) alırken, Markus Grill (soldan ikinci) ve David Schraven ile ortak oldu

YAVUZ BAYDAR İŞ BAŞINDA
Dündar, Berlin'de bir haber portalının başına geçti. Almanya'da Markus Grill ve David Schraven isimli iki gazeteci tarafından kurulan Correctiv isimli medya şirketi ortaklığıyla kurulan haber portalında 'la beraber FETÖ'nün en önemli gazetecilerinden da yer aldı. Bağımsız medya sloganıyla reklamı yapılan haber sitesinin azılı Türk düşmanı Alman gazeteleri Der Spiegel ve Bild tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Dündar'ı himaye eden Correctiv isimli medya şirketinin kurucuları Grill ve Schraven'in ve Bild için yıllarca çalıştıkları ve bu medya gruplarının desteğiyle Correctiv'i kurdukları belirtildi. Türkiye'ye saldırmak için FETÖ'ye de hizmet eden ve terör örgüte bağlılığını yaptığı haberlerle bildiren Dündar bu hareketinin yanı sıra bir haber de FETÖ'nün Pensilvanya cephesinden geldi. Avrupa'daki birçok gazetecinin verdiği bilgelere göre FETÖ, Avrupa'nın bazı şehirlerinde yeniden medya atılımı yapmak için kolları sıvadı. Medya çalışmalarının başına FETÖ'nün firari ismi Yavuz Baydar'ın geçtiği öğrenildi. Baydar, birçok Avrupa ülkesinde örgütlenme arayışına başladı. Baydar ayrıca başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde firar eden FETÖ'nün eski gazetecileriyle de iletişime geçti.


FETÖ'nün Avrupa'daki medya atılımının başında Yavuz Baydar bulunuyor.


Can Dündar'ı himaye eden şirketin azılı Türk düşmanı Bild ve Der Spiegel ile yakın ilişkileri bulunuyor
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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