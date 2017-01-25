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Kalbimizdesin şehidim

Kalbimizdesin şehidim
Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit oldu. Bölge halkının kalbi ise onun acısı ve sevgisiyle doldu. Amatör ligde mücadele eden Deriksporlu futbolcular formalarına "Kalbimizdesin" diye yazıp sahaya koştu. Maç eksikliklerine rağmen lider oldu. Derikspor Kulübü Başkan Yardımcısı Akif Açan şöyle konuştu: "Şehit kaymakamımız bizimle çok ilgileniyordu. Allah'ın izniyle şampiyonluk kupasını şehidimizin eşine hediye edeceğiz."
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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