Kalbimizdesin şehidim

Mardin'inDerik KaymakamıMuhammet FatihSafitürk, terör örgütü PKK'nın hain saldırısındaşehit oldu. Bölge halkının kalbi ise onun acısıve sevgisiyle doldu. Amatör ligde mücadeleeden Deriksporlu futbolcular formalarına"Kalbimizdesin" diye yazıp sahaya koştu. Maçeksikliklerine rağmen lider oldu. Derikspor KulübüBaşkan Yardımcısı Akif Açan şöyle konuştu:"Şehit kaymakamımız bizimle çok ilgileniyordu.Allah'ın izniyle şampiyonluk kupasını şehidimizineşine hediye edeceğiz."
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