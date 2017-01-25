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Kadir Gecesi’ni bile kullanmışlar

Kadir Gecesi’ni bile kullanmışlar
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik iddianameyi bitirdi. İddianamede "Yeğen" kod adlı gizli tanığın ifadelerine yer verildi. Gizli tanık, FETÖ'nün mübarek Ramazan ayını "himmet mevsimi" olarak nitelendirdiğini söyledi. Örgütün, bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'nde de "özel bir tarife"yle para topladığını söyledi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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