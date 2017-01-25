Hizmette dur durak yok

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'li belediyeler teröre hizmette sınır tanımadı! Devletin sabrı taştı. Söz konusubelediyelerin yöneticileri görevdenalındı. Onlardan biri de Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan'dı. Vali Ahmet Çınar Bitlis Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Çınar sayesinde Bitlis halkı ilk kez hizmet aldı. Bitlis Belediyesi, kışaylarının çetin geçmesindendolayı kentin bazı noktalarınaklimalı ve televizyonlu kapalıotobüs durakları kurmaya başladı. Çınar, "Özellikle hastalar, yaşlılar ve çocuklar soğuk ve fırtınalı havalarda otobüs duraklarında beklemekte büyük zorluklarla karşılaşıyordu. Bu yüzden eski durakları, yenileriyle değiştirdik. İlk etapta da vatandaşlarınen yoğun beklediğimerkezi duraklarakapalı klimalı duraklaryapılmaya başlandı" ifadesini kullandı.
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