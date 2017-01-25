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Hizmette dur yok

’ne atandı. Vatandaşın içi ısındı. Kentin bazı noktalarına klimalı ve televizyonlu kapalı otobüs ları yapıldı

Hizmette dur durak yok
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'li belediyeler teröre hizmette sınır tanımadı! Devletin sabrı taştı. Söz konusu belediyelerin yöneticileri görevden alındı. Onlardan biri de Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan'dı. Vali Ahmet Çınar Bitlis Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Çınar sayesinde Bitlis halkı ilk kez hizmet aldı. Bitlis Belediyesi, kış aylarının çetin geçmesinden dolayı kentin bazı noktalarına klimalı ve televizyonlu kapalı otobüs durakları kurmaya başladı. Çınar, "Özellikle hastalar, yaşlılar ve çocuklar soğuk ve fırtınalı havalarda otobüs larında beklemekte büyük zorluklarla karşılaşıyordu. Bu yüzden eski durakları, yenileriyle değiştirdik. İlk etapta da vatandaşların en yoğun beklediği merkezi duraklara kapalı klimalı duraklar yapılmaya başlandı" ifadesini kullandı.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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