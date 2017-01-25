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günahları mübah saymış

FETÖ günahları mübah saymış
Van'da 'nün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski jandarma personeli hakkında dava açıldı. İddianamede teröristbaşı Gülen ile örgütünün günahları mübah saydığı vurgulandı. İddianamede şu ifadeler kullanıldı: "Gülen'e göre örgüte zarar gelmemesi için yalan söylemek, iftira etmek, hırsızlık yapmak, içki, kumar, fuhuş, zina gibi günahları işlemek mübahtır."
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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