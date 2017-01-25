Başımızı yere eğdirmedi

Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz'da darbecilere geçit vermedi. Şehadete erdi. Kahramanın babası HasanHüseyin Halisdemir dün Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. Baba Halisdemir, "Oğlum o gece beni aradı. 'Baba yerimde duramıyorum, çok hırslıyım' dedi. Ben de 'Bir bardak su iç, bir besmele çek' dedim. Bayrağını, devletini, milletini seven bir çocuktu. Şükürlerolsun bizim başımızı yereeğdirmedi" dedi.
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