Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz'da darbecilere geçit vermedi. Şehadete erdi. Kahramanın babası Hasan Hüseyin Halisdemir dün Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. Baba Halisdemir, "Oğlum o gece beni aradı. 'Baba yerimde duramıyorum, çok hırslıyım' dedi. Ben de 'Bir bardak su iç, bir besmele çek' dedim. Bayrağını, devletini, milletini seven bir çocuktu. Şükürler olsun bizim başımızı yere eğdirmedi" dedi.