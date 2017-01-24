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Kısaparmak’ın acı günü

Kısaparmak’ın acı günü
Ünlü sanatçı 'ın annesi emekli öğretmen Yıldız Güngör Kısaparmak (79), kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Kısaparmak için Üsküdar Şakirin Camii'nde dün ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Kısaparmak'ın akrabaları, yakınları ve dostları katıldı. Fatih Kısaparmak'ı acı gününde Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel de yalnız bırakmadı. Merhume, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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