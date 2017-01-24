Kısaparmak’ın acı günü

Ünlü sanatçı Fatih Kısaparmak'ın annesi emekli öğretmenYıldız Güngör Kısaparmak (79),kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Kısaparmak için ÜsküdarŞakirin Camii'nde dün ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Kısaparmak'ın akrabaları, yakınları ve dostları katıldı. Fatih Kısaparmak'ı acı gününde Haber MüdürümüzMevlüt Yüksel de yalnız bırakmadı. Merhume, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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