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Dışişleri'nden 'e sert tepki

, hükümetinin işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında gerçekleştirdiği yasadışı konut inşaatlarına onay vermesini kınadı.

Dışişlerinden İsraile sert tepki
ndan yapılan yazılı açıklamada, " hükümetinin işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave konut inşasına daha onay vermesini şiddetle kınıyoruz. İsrail'i uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden bu sorunlu anlayışı ısrarla sürdürmekten vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.
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  • 24 Ocak 2017, Salı 20:10
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