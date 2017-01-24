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ne destek artıyor

Kamuoyunda '' olarak bilinen 18 maddelik yeni nisanda yapılacak la seçmenin onayından geçecek. Son yapılan ler 'evet' oylarının çoğunlukta olduğunu gösterirken bu oranın giderek atış gösterdiği gözlendi.

Cumhurbaşkanlığı sistemine destek artıyor

ORC Araştırma şirketinin Şubat 2016 ile Ocak 2017 arasında yaptığı çalışmalara göre ne "Evet" diyenlerin sayısı artarken "Hayır" diyenlerin sayısı azalıyor.

Şubat 2016: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 56,1

Mart 2016: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 57

Nisan 2016: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 58,7

Ekim 2016: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 60,7

Aralık 2016: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 61

Ocak 2017: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 62
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  • 24 Ocak 2017, Salı 13:41
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk lılar hiç uğraşmayınız bu Millet sizin terörist hain olduğunu artık kesin biliyor, Anayasa değişikliği içinde BAL gibi EVET diyeceğiz ve buda chpkk ile hdpkk nın bitişi olacaktır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 14:03
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