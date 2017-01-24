Cumhurbaşkanlığı sistemine destek artıyor

ORC Araştırma şirketinin Şubat 2016 ile Ocak 2017 arasında yaptığı çalışmalara göre Cumhurbaşkanlığı sistemine "Evet" diyenlerin sayısı artarken "Hayır" diyenlerin sayısı azalıyor.
Şubat 2016: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 56,1
Mart 2016: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 57
Nisan 2016: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 58,7
Ekim 2016: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 60,7
Aralık 2016: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 61
Ocak 2017: 'Evet' destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 62
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chpkk lılar hiç uğraşmayınız bu Millet sizin terörist hain olduğunu artık kesin biliyor, Anayasa değişikliği içinde BAL gibi EVET diyeceğiz ve buda chpkk ile hdpkk nın bitişi olacaktır.
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