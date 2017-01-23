Yol Durumu
  1. Terör yuvasına baskın
  2. Orduya 'X-Band EPM Modem' geliyor

Yunan'iskan'

Komşu, kan lobisi için kamp kurup her türlü desteği sağladı! Terör üssünde palazlanan hainler Türkiye’ye girip kalleş saldırılar yaptı. DHKP-C’li terörist da Reina canisinin bulunduğu Vatan Emniyet’i hedef aldı! Dün ise yine kendini besleyen Yunanistan’a firar etmek isterken yakalandı.

Yunaniskan
Türkiye içeriden ve dışarıdan kan lobisinin hedefinde kaldı. Üst aklın maşaları hem silahlı hem de silahsız Türkiye'ye saldırdı. Kimi bombaları kullandı, kimi kalemiyle karalama kampanyası yaptı. Küresel terör şebekesi, PKK, DHKP-C ve FETÖ ile askerimize, polisimize ve vatandaşımıza hain pusular hazırladı. Onlardan biri de önceki gün ortaya çıktı. DHKPC'li terörist Şerif Turunç, geçtiğimiz hafta İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü hedef aldı. DEAŞ'lı terörist Reina canisinin tutulduğu binaya lav silahıyla saldırdı. Ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyip kaçtı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise haini yakalamak için düğmeye bastı. Ve eli kanlı terörist dün Tekirdağ'da kıskıvrak yakalandı. Terörist Turunç, kendisini Yunanistan'a kaçıracak olan tekneye doğru topallayarak yürümeye başladı. Bölgedeki ekipler bu durumdan şüphelenip hemen operasyon yaptı. Hain kaçmaya çalıştı. Kovalamaca esnasında yanında taşıdığı çantanın içerisindeki silahı çıkarmaya çalıştı. Ancak başaramadı! Üzerine atlayan polis tarafından yakalandı. Turunç'un, önceki gün sabah saatlerinde Esenyurt'ta polise ateş açıp kaçan terörist olduğu da saptandı. Azılı teröristin Avrupa'da bulunan örgütün sözde üst yönetiminin talimatıyla yaptığını söylediği vurgulandı.


, Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptı. Önce saçını kazıtıp bıyık bıraktı. Ardından bir ayakkabıcı dükkanına girip kendine ayakkabı aldı.





İKİNCİ İSİM KARPAT
Öte yandan eli kanlı terörist Şerif Turunç'la ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Buna göre DHKP-C'li teröristler Şerif Turunç ile Bilgehan Karpat, Sabancı suikastının bir numaralı sanığı olan İsmail Akkol ile geçtiğimiz yıl Türkiye'ye giriş yaptı. Akkol yakalanırken istihbarat ekipleri Turunç ve Karpat'ı yakalamak için operasyon başlatmıştı. Başında 300 bin TL ödül olan Turunç, sağ olarak yakalandı. Karpat ise dün Tekirdağ'da ölü olarak ele geçirildi.



PUSULASI KALLEŞLİK
Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç'un üzerinden pusula, Glock marka tabanca ve el bombası çıktı. Sol bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Turunç'un yakalandığı yere yaklaşık 1.5 kilometre uzaklığındaki Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde de keşif yaptığı saptandı.


Ferit ZENGİN
Etiketler: , ,
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar