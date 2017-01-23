Yunan'iskan'

Komşu, kan lobisi için kamp kurup her türlü desteği sağladı! Terör üssünde palazlanan hainler Türkiye’ye girip kalleş saldırılar yaptı. DHKP-C’li terörist Şerif Turunç da Reina canisinin bulunduğu Vatan Emniyet’i hedef aldı! Dün ise yine kendini besleyen Yunanistan’a firar etmek isterken yakalandı.
Türkiye içeriden ve dışarıdan kan lobisinin hedefinde kaldı. Üst aklın maşaları hem silahlı hem de silahsız Türkiye'ye saldırdı. Kimibombaları kullandı, kimikalemiyle karalamakampanyası yaptı. Küresel terör şebekesi, PKK, DHKP-C ve FETÖ ile askerimize, polisimize ve vatandaşımıza hain pusular hazırladı. Onlardan biri de önceki gün ortaya çıktı. DHKPC'literörist Şerif Turunç,geçtiğimiz hafta İstanbul EmniyetMüdürlüğü'nü hedef aldı. DEAŞ'lı terörist Reina canisinin tutulduğu binaya lav silahıyla saldırdı. Ardından AKParti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıdüzenleyip kaçtı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise haini yakalamak için düğmeye bastı. Ve eli kanlı teröristdün Tekirdağ'da kıskıvrak yakalandı. TeröristTurunç, kendisini Yunanistan'a kaçıracak olantekneye doğru topallayarak yürümeye başladı. Bölgedeki ekipler bu durumdan şüphelenip hemen operasyon yaptı. Hain kaçmaya çalıştı. Kovalamaca esnasında yanında taşıdığı çantanın içerisindeki silahı çıkarmaya çalıştı. Ancak başaramadı! Üzerine atlayan polis tarafından yakalandı. Turunç'un,önceki gün sabahsaatlerinde Esenyurt'tapolise ateş açıp kaçanterörist olduğu dasaptandı. Azılı teröristin Avrupa'da bulunan örgütün sözde üst yönetiminin talimatıyla yaptığını söylediği vurgulandı.
Şerif Turunç, Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptı. Önce saçını kazıtıp bıyık bıraktı. Ardından bir ayakkabıcı dükkanına girip kendine ayakkabı aldı.
İKİNCİ İSİM KARPAT
Öte yandan eli kanlı terörist Şerif Turunç'la ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Buna göre DHKP-C'li teröristlerŞerif Turunç ile Bilgehan Karpat, Sabancısuikastının bir numaralı sanığı olanİsmail Akkol ile geçtiğimiz yıl Türkiye'yegiriş yaptı. Akkol yakalanırken istihbaratekipleri Turunç ve Karpat'ı yakalamakiçin operasyon başlatmıştı. Başında 300bin TL ödül olan Turunç, sağ olarakyakalandı. Karpat ise dün Tekirdağ'da ölüolarak ele geçirildi.
PUSULASI KALLEŞLİK
Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç'un üzerinden pusula, Glock marka tabanca ve el bombası çıktı. Sol bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Turunç'un yakalandığı yere yaklaşık 1.5 kilometre uzaklığındaki Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde de keşif yaptığı saptandı.
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