Terör yuvasına baskın

Güvenlik güçleri Kızıltepe’de bir kadını takibe başladı! Hainlerin hedefinin kaymakamlık binası olduğu anlaşıldı. Operasyon yapıldı. 2 terörist öldürülürken kaçan PKK’lının yakalanması için bölge ablukaya alındı.
Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde önceki gece bir kadının kaymakamlık binası önünde keşif yaptığı saptandı. Bunun üzerine söz konusu kadın güvenlik güçlerince takibe alındı. Terörist kadın daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki bir eve girince ekipler düğmeye bastı. Sabaha karşı operasyon yapıldı. Bir saat süren çatışmada kadın terörist öldürülürken aynı evin yakınındaki başka bir evde de sıcak saatler yaşandı. Buradaki çatışmada ise 2 kişi oldukları belirlenen teröristlerden 1'i daha öldürülüp ortadan kaldırıldı. Mahalleden kaçmaya çalışan 3'üncüteröristin etkisiz hale getirilmesiiçin helikopter desteğiyle bölgeabluka altına alındı. Mardin'in merkez Artuklu İlçesi'nin Sulak Köyünde ise güvenlik güçlerine bir ihbar yapıldı. Güvenlik güçleri hemen düğmeye bastı. Terör yuvasına operasyon yapıldı. 1terörist öldürülürken bölgede çoksayıda patlayıcı bulunduğu açıklandı.Ele geçirilen patlayıcılar arasındaroket atarlar, Kaleşnikoflar ve elbombaları vardı.
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