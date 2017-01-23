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Terör yuvasına baskın

Güvenlik güçleri Kızıltepe’de bir kadını takibe başladı! Hainlerin hedefinin kaymakamlık binası olduğu anlaşıldı. yapıldı. 2 terörist öldürülürken kaçan PKK’lının yakalanması için bölge ablukaya alındı.

Terör yuvasına baskın
Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde önceki gece bir kadının kaymakamlık binası önünde keşif yaptığı saptandı. Bunun üzerine söz konusu kadın güvenlik güçlerince takibe alındı. Terörist kadın daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki bir eve girince ekipler düğmeye bastı. Sabaha karşı yapıldı. Bir saat süren çatışmada kadın terörist öldürülürken aynı evin yakınındaki başka bir evde de sıcak saatler yaşandı. Buradaki çatışmada ise 2 kişi oldukları belirlenen teröristlerden 1'i daha öldürülüp ortadan kaldırıldı. Mahalleden kaçmaya çalışan 3'üncü teröristin etkisiz hale getirilmesi için helikopter desteğiyle bölge abluka altına alındı. Mardin'in merkez Artuklu İlçesi'nin Sulak Köyünde ise güvenlik güçlerine bir ihbar yapıldı. Güvenlik güçleri hemen düğmeye bastı. Terör yuvasına operasyon yapıldı. 1 terörist öldürülürken bölgede çok sayıda patlayıcı bulunduğu açıklandı. Ele geçirilen patlayıcılar arasında roket atarlar, Kaleşnikoflar ve el bombaları vardı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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