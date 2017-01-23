İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen polis Bora Çelik'in parçalanan cep telefonunun içindeki fotoğraflar emniyetin teknik imkanlarıyla kurtarıldı. Şehidin polis arkadaşları, fotoğrafların bulunduğu CD'yi, Çelik ailesine teslim etti. Evlatlarının son fotoğraflarını merak eden anne ve baba çelik ise "Onun görmediğimiz fotoğraflarını gördük. Bora melek gibi bir çocuktu ama onu hayattan kopardılar. Bora gitti diye vatan boş değil, arkada başka Boralar da var" dedi.
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