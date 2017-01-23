‘Sen sakın kapanma’

Teröristbaşı Gülen ile çetesi bunu da yaptı. Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 88 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamedeifadelerine yer verilen"Neşe" kod adlı gizli tanıkise FETÖ ile ilgili şunlarıanlattı: "Beni zeki öğrenciler içerisinde değerlendirirlerdi. Bana 'Sen kapanma, güzelsin, senin iletişim yeteneğin güçlü, ikna kabiliyetin yüksek. Bu nedenle senin söylediklerin karşılık bulur, tebliğ vazifesini yerine getirmiş olursun' diyorlardı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.