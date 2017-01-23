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‘Sen sakın kapanma’

‘Sen sakın kapanma’
Teröristbaşı Gülen ile çetesi bunu da yaptı. Gaziantep'te 'ye yönelik soruşturma kapsamında 88 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ifadelerine yer verilen "Neşe" kod adlı gizli tanık ise FETÖ ile ilgili şunları anlattı: "Beni zeki öğrenciler içerisinde değerlendirirlerdi. Bana 'Sen kapanma, güzelsin, senin iletişim yeteneğin güçlü, ikna kabiliyetin yüksek. Bu nedenle senin söylediklerin karşılık bulur, tebliğ vazifesini yerine getirmiş olursun' diyorlardı."
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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