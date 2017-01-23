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Kanlı oyun

Kanlı oyun
Sıdıka Toprak henüz 5 yaşında bir yavrucaktı. Hakkari Şemdinli'nin Oslo Köyü'nde yaşamaktaydı. Geçtiğimiz hafta oyun oynamak için dışarı çıktı. Eli kanlı terör örgütü 'nın toprak altına sakladığı yı buldu. Bomba patladı. Sıdıka hayatını kaybederken bu acının bir benzeri dün Şırnak'ta yaşandı. Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde yaşayan Vezir (7) ve kardeşi (8), oyun oynamak için dışarı çıktı. Kardeşler hurdalıkta oynadıkları sırada PKK'lı teröristlerce bırakılan el yapımı patlayıcıyı buldu. Patlayıcıyla evlerinin avlusunda oynamaya başlayan Vezir ve ağabeyi Emre Barış, meydana gelen patlamada ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu açıklandı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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