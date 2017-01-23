Kanlı oyun

Sıdıka Toprak henüz 5 yaşında bir yavrucaktı. Hakkari Şemdinli'nin Oslo Köyü'nde yaşamaktaydı. Geçtiğimiz hafta oyun oynamak için dışarı çıktı. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın toprak altına sakladığı bombayı buldu. Bomba patladı. Sıdıka hayatını kaybederken bu acının bir benzeri dün Şırnak'ta yaşandı. Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde yaşayan Vezir (7) ve kardeşi Emre Barış (8), oyun oynamak için dışarı çıktı. Kardeşler hurdalıkta oynadıkları sırada PKK'lı teröristlerce bırakılan el yapımı patlayıcıyı buldu. Patlayıcıyla evlerininavlusunda oynamaya başlayan Vezirve ağabeyi Emre Barış, meydana gelenpatlamada ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu açıklandı.
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