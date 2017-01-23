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Kalp grafisini saklamış!

Kalp grafisini saklamış!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki () kopya hainliğine yönelik dava açtı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne memur olarak atanan A.S. de iddianamede sanık olarak yer aldı. KPSS'yle kuruma atanan zanlının çantasından bir CD çıktı. CD'nin içinde ise teröristbaşı Gülen'e ait hastane MR çekim görüntüsü ve kalp grafisi sonuçlarının bulunduğu açıklandı.

YÜKSEL TEMEL
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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