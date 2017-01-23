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İlkokulu 17 yaşında bitirmiş

İlkokulu 17 yaşında bitirmiş
Başbakanlık Başmüşaviri Abdülkadir Özkan, "Modern Zamanların Hasan Sabbahı: Fetullah Gülen" isimli bir kitap yazdı. Kitabında teröristbaşı Gülen'in ilkokulu 17 yaşında bitirdiğine dair bir belge yayınladı. Özkan, "Gülen, ailesinin karıştığı cinayet nedeniyle okulu yarım bıraktı! Dışarıdan sınavlara girip 17 yaşında ilkokuldan mezun oldu" ifadelerini kullandı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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