İlkokulu 17 yaşında bitirmiş

Başbakanlık Başmüşaviri Abdülkadir Özkan, "Modern Zamanların Hasan Sabbahı: Fetullah Gülen" isimli bir kitap yazdı. Kitabında teröristbaşı Gülen'in ilkokulu 17 yaşında bitirdiğine dair bir belge yayınladı. Özkan, "Gülen, ailesinin karıştığı cinayet nedeniyle okulu yarım bıraktı! Dışarıdan sınavlara girip 17 yaşında ilkokuldan mezun oldu" ifadelerini kullandı.