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Havaalanından Silivri’ye!

Havaalanından Silivri’ye!
FETÖ cuntası 15 Temmuz'daki darbe girişiminde İstanbul 'nı da ele geçirmeye kalkıştı. Neyse ki başarılı olamadı. 28'i tutuklu 62 askerin hakkında iddianame hazırlandı. Zanlıların bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısındaki mahkeme salonunda hakim karşısına çıkacağı açıklandı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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