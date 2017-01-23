Cuntaya HDP mesajı

Hakkari'deki bir sınır karakolunda görev yapan 26 yaşındaki komando teğmen, Konya'da gözaltına alındı. "Enes" kod adlı zanlı itirafçı olup FETÖ cuntasının karanlık planlarını anlattı. Örgütün kumpası sonucu Kara Harp Okulu'na girdiğini açıkladı. 15 Temmuz gecesi kendilerine ByLock üzerinden mesaj geldiğini belirtip "Bize'Acımayın, ezin, öldürün'şeklinde emir verdiler.Seçimlerde ise HDP'yeoy atmamızı istediler" açıklamasını yaptı.
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