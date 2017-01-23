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Cuntaya mesajı

Cuntaya HDP mesajı
Hakkari'deki bir sınır karakolunda görev yapan 26 yaşındaki komando teğmen, Konya'da gözaltına alındı. "Enes" kod adlı zanlı olup cuntasının karanlık planlarını anlattı. Örgütün kumpası sonucu Kara Harp Okulu'na girdiğini açıkladı. 15 Temmuz gecesi kendilerine ByLock üzerinden mesaj geldiğini belirtip "Bize 'Acımayın, ezin, öldürün' şeklinde emir verdiler. Seçimlerde ise HDP'ye oy atmamızı istediler" açıklamasını yaptı.


HALİT TURAN
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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