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Baba bakış

Baba bakış
Dün gözyaşlarından yine şehadet damlaları aktı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda olan (28), memleketi Giresun'un Alucra İlçesi Akçiçek Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Törendeki gözler baba Hasan Doruk'un gözlerine odaklandı. Babanın evladına son bakışı yürekleri dağladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Doruk'un cenazesi Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın omzunda köy mezarlığına taşındı. Şehit burada son yolculuğuna uğurlandı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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