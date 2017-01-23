Baba bakış

Dün gözyaşlarından yine şehadet damlaları aktı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk (28), memleketi Giresun'un Alucra İlçesi Akçiçek Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Törendeki gözler baba Hasan Doruk'un gözlerine odaklandı. Babanın evladına son bakışı yürekleri dağladı. Şehit PiyadeUzman Çavuş Doruk'un cenazesiBaşbakan Yardımcısı NurettinCanikli ve 3. Ordu Komutanıİsmail Serdar Savaş'ın omzunda köy mezarlığına taşındı. Şehit burada son yolculuğuna uğurlandı.
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