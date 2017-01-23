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Ahlaksız teklif

ajanı Steele’den şok iddia: Sokak eylemleriyle hükümetleri deviren Soros, Trump’a çekilmesi için 20 milyar dolar rüşvet teklif etti

Ahlaksız teklif
Trump'ın problemi hainler tarafından çevrelenmiş olması. İhtiyaç duyduğu insanların, etrafında olmaması... Başkan şu anda Beyaz Saray'a hapsedilmiş durumda!

Soros'un protestoculara para verdiği biliniyor. Ayrıca ırkçılığın ortaya çıkması için polislerin öldürülmesi olaylarına da finansal destek sağladığını düşünüyorum.

Kennedy suikastını ABD hükümeti düzenlemişti. FBI, ve diğer gizli servisler işbirliği yapmıştı. Trump bunu bildiği için kendi koruma ekibini Washington'a getirdi.

CIA'nın şimdi suikasta katılacağını düşünmüyorum. Fakat Trump, Rosthschild'e çalışan Soros'un 20 milyar dolarlık rüşvet teklifini kabul etmezse sorun yaşayabilir.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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