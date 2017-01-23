13 milyon TL istiyor...

Teröristbaşı Gülen ile çetesi, Deniz Kuvvetleri'ne yönelik askeri casusluk kumpası hazırladı. FETÖ'nünsahne belgeleri yüzündenonlarca asker hapisyattı. Kumpas belirlenince dava ortadan kalktı. 357mağdurun yer aldığısoruşturmanın 1 numaralısanığı ise iş adamı BilginÖzkaynak'tı. Özkaynak, 13 milyon 250 bin liralık maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açtı. Ünlü işadamının avukatı ise başvuru dilekçesinde şu ifadeyi kullandı: "Müvekkilimaskeri casusluk kumpasısebebi ile tarifi imkansızve eşine az rastlanabilecekşekilde mağdur edilmiştir."
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