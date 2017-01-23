Yol Durumu
  1. Üst akla tokat
  2. Havaalanından Silivri’ye!

13 milyon TL istiyor...

13 milyon TL istiyor...
Teröristbaşı Gülen ile çetesi, Deniz Kuvvetleri'ne yönelik askeri casusluk kumpası hazırladı. FETÖ'nün sahne belgeleri yüzünden onlarca asker hapis yattı. Kumpas belirlenince dava ortadan kalktı. 357 mağdurun yer aldığı soruşturmanın 1 numaralı sanığı ise iş adamı Bilgin Özkaynak'tı. Özkaynak, 13 milyon 250 bin liralık maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açtı. Ünlü işadamının avukatı ise başvuru dilekçesinde şu ifadeyi kullandı: "Müvekkilim askeri casusluk kumpası sebebi ile tarifi imkansız ve eşine az rastlanabilecek şekilde mağdur edilmiştir."
Etiketler: ,
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar