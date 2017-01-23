13 milyon TL istiyor...

Teröristbaşı Gülen ile çetesi, Deniz Kuvvetleri'ne yönelik askeri casusluk kumpası hazırladı. FETÖ'nün sahne belgeleri yüzünden onlarca asker hapis yattı. Kumpas belirlenince dava ortadan kalktı. 357 mağdurun yer aldığı soruşturmanın 1 numaralı sanığı ise iş adamı Bilgin Özkaynak'tı. Özkaynak, 13 milyon 250 bin liralık maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açtı. Ünlü işadamının avukatı ise başvuru dilekçesinde şu ifadeyi kullandı: "Müvekkilim askeri casusluk kumpası sebebi ile tarifi imkansız ve eşine az rastlanabilecek şekilde mağdur edilmiştir."