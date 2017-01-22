Şırnak'ta Dicle Mahallesi'nde ikamet eden Vezir (7) ve kardeşi Emre Barış (8), hurdalıkta oynadıkları sırada PKK'lı teröristlerce bırakılan el yapımı patlayıcıyı buldu.
ÇOCUKLAR PATLAYICIYI EVE GÖTÜRDÜLER
Patlayıcıyla götürdükleri evlerinin avlusunda oynamaya başlayan Vezir ve ağabeyi Emre Barış, meydana gelen patlamada ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.