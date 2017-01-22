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'ta yla oynayan iki çocuk yaralandı

'lı teröristlere ait nın infilak etmesi sonucu yaralanan iki kardeşin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

PKKnın bıraktığı patlayıcıyla oynayan çocuklar ağır yaralı

'ta Mahallesi'nde ikamet eden Vezir (7) ve kardeşi Emre Barış (8), hurdalıkta oynadıkları sırada 'lı teröristlerce bırakılan el yapımı yı buldu.

ÇOCUKLAR PATLAYICIYI EVE GÖTÜRDÜLER
Patlayıcıyla götürdükleri evlerinin avlusunda oynamaya başlayan Vezir ve ağabeyi Emre Barış, meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR
112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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  • 22 Ocak 2017, Pazar 17:02
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