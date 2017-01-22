Şehitlerden Uzman Onbaşı Mete Can (27) için Hatay'ın Dörtyol ilçesinde binlerce kişinin katıldığı bir tören düzenlendi. 2 ay önce evlendiği eşinin kıyafetleriyle katılan Seda Can şehit uzman onbaşının tabutuna sarılarak, "Sana kıyamam" diye gözyaşı döktü. Baba Mehmet Can'da gözyaşlarını tutamazken, anne Meryem Can, "Kuzum şehitler ölmez, kalk ayağa" diye ağıt yaktı.
BAŞBAKAN'LA TANIŞMIŞTI
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerlerden, Uzman Çavuş Selim Topal, yılbaşı akşamı Başbakan Binali Yıldırım ile canlı yayına çıkmıştı. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde askerlerle bir araya gelen Başbakan Yıldırım, Topal ile sohbet edip, ardından da babasını aramıştı. Kendisi de Erzincanlı olan Başbakan Yıldırım, baba Salih Topal'a "Bak Selim'le beraberiz Gaziantep'te. Bunlar bizim kahramanlarımız" demişti. Şehit Topal için Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi namazı sonrası toprağa verildi.
DAYIYA VEDA
Uzman Çavuş Bahattin Bakır, görev yaptığı Tunceli'de bir süre önce kredi çekerek 90 bin TL'ye aldığı otomobilini, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Pınarözü köyündeki evinin garajına bırakarak Suriye'deki görevine gitmişti. Uzman Çavuş'un cenazesi Devrek'te toprağa verilirken şehidin 1,5 yaşındaki yeğeni Buğlem Naz da dayısına veda etti.
CANIM YAVRUM
Şehitlerden Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın, 6 ay önce Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'nda göreve başlamış, önce Cerablus görevine gitmişti. Bir ay önce El-Bab'a giden şehit Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi. Şehidin annesi Zehra Taşkın, "Canım oğlum. Annem. Canım yavrum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. El Bab şehitlerinden Emre Doruk'un cenazesinin ise bugün Giresun'da toprağa verileceği açıklandı.
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