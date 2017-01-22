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Papa bize destek oluyor

Gizli tanık, ’nün yapılanmasını anlattı: Şahabettin kod isimli kişi Vatikan’ın karşısında örgüte tahsis edilen binada kalıyor. Buradan Kardinaller ile iletişim kuruyorlar. Vatikan imamı, 17 Aralık sonrası Papa’nın kendilerine destek çıktığını söyledi

Papa bize destek oluyor
FETÖ'nün sözde "Karşıyaka eyaleti"ne ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen "Yeğen" kod adlı gizli tanık, örgütün Kudüs ve yapılanmasına ilişkin detayları anlattı. "Yeğen" kod adlı gizli tanık "Kudüs'te örgüte tahsis edilen binanın girişinde Kimse Yok mu Derneği'nin flaması vardı. Bu geziye gitmeden önce yapılan bilgilendirmede, İsrail'in vatandaşı olmayanlara ülkede bir çivi dahi çaktırmadığı, bir bina yapımının mümkün olmadığı anlatılmıştı. Ama onlar için bu izinlerin tamamı hiç sorunsuz çıkmıştı. Örgütün Bergama ilçe imamı Nazmi Peker 2015'in Mayıs ayında tutuklu sanıklar Mehmet Ali Güven, Sefer Özcan, Kuşdemir ve bazı mütevelli üyeleri ile Roma ve Vatikan'a gezi düzenledi. Burada Vatikan imamı olarak bilinen Şahabettin kod isimli kişi Vatikan'ın karşısında örgüte tahsis edilen bir binada şunları anlattı: Papa ve Kardinaller ile bu binadan iletişim kuruyoruz. Papa ve Kardinaller hizmet hareketimize çok iyi ve sıcak bakıyor, özellikle 17 Aralık 2013'ten sonra hizmet hareketi ve hoca efendimize hak veriyorlar. Bize destek oluyorlar.
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