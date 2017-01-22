Papa bize destek oluyor

Gizli tanık, FETÖ’nün Vatikan yapılanmasını anlattı: Şahabettin kod isimli kişi Vatikan’ın karşısında örgüte tahsis edilen binada kalıyor. Buradan Kardinaller ile iletişim kuruyorlar. Vatikan imamı, 17 Aralık sonrası Papa’nın kendilerine destek çıktığını söyledi
FETÖ'nün sözde "Karşıyaka eyaleti"ne ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen "Yeğen" kod adlı gizlitanık, örgütün Kudüs ve Vatikan yapılanmasına ilişkin detayları anlattı. "Yeğen" kod adlı gizli tanık "Kudüs'te örgüte tahsisedilen binanın girişindeKimse Yok mu Derneği'ninflaması vardı. Bu geziye gitmeden önce yapılan bilgilendirmede, İsrail'in vatandaşı olmayanlara ülkede bir çivi dahi çaktırmadığı, bir bina yapımının mümkün olmadığı anlatılmıştı. Ama onlar için bu izinlerin tamamı hiç sorunsuz çıkmıştı. Örgütün Bergama ilçeimamı Nazmi Peker 2015'in Mayıs ayında tutuklu sanıklar MehmetAli Güven,Sefer Özcan,Kuşdemir ve bazı mütevelli üyeleri ile Roma veVatikan'a gezi düzenledi. Burada Vatikan imamıolarak bilinen Şahabettin kod isimli kişiVatikan'ın karşısında örgüte tahsis edilen bir binadaşunları anlattı: Papa veKardinaller ile bu binadaniletişim kuruyoruz. Papave Kardinaller hizmet hareketimize çok iyive sıcak bakıyor, özellikle 17 Aralık 2013'tensonra hizmet hareketi ve hoca efendimize hakveriyorlar. Bize destek oluyorlar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.