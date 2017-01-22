Yol Durumu
  1. Sana kıyamam
  2. Terör sevici Avrupa bu yüzlere iyi bak!

-KPC

, el ele verdi, olmadı. Bu kez devreye girdi. O da yetmedi. Küresel terör şebekesinin bir diğer maşası DHKP-C de harekete geçti. Önceki gün DEAŞ’lı terörist Masharipov’un bulunduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne saldıran DHKP-C dün de ’ta polise ateş açtı.

DEAŞ-KPC
Küresel terör dört koldan Türkiye'yi sarmaya çalıştıkça ağır cevaplar aldı. Darbe ile Türkiye'ye Üst Akıl'a teslim etmek isteyen 'nün inlerine girildi. Hendek kazıp sokaklara inen yerle bir edildi. Birleşip saldıran iki terör örgütü yetmedi, devreye girdi. Onlar da El Bab'da ağır kayıplar verdi. Son olarak iplerini Batı ülkelerinin tuttuğu terör örgütlerinin eylemlerine DHKP-C de eklendi. Önceki akşam Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla ateş açıldı. Ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı girişimi oldu. Can kaybı yaşanmayan iki saldırının da DHKPC'li teröristler tarafından yapıldığı belirlendi. Özellikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan saldırının Terörle Mücadele Şube binası tarafına yapılması dikkat çekti. Reina saldırısını yapan Abdulkadir Masharipov'un sorgusunun bulunduğu şubeye lav silahıyla saldırı yapılması akıllara DEAŞ'lı teröristin öldürülmesi veya kaçırılması ihtimallerini getirdi.

GRİ LİSTEDE BULUNUYOR
Saldırının DHKP-C tarafından yapılmasının belirlenmesi de terör örgütlerinin bir kez daha birleşerek hareket ettiğini gösterdi. İki saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin DHKP-C üyesi Şerif Turunç (43) olduğu belirlendi. Gri listede aranan teröristin yakalanması için 300 bin TL'ye kadar ödül konulduğu da öğrenildi. Hainin Yunanistan'dan kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edildi. Saldırılar üzerine dün 15 adrese operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan dün İstanbul Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenlendi. 1121. Sokak'ta bir polis ekibi, şüpheli gördüğü kişiye yaklaştı. Polisi fark eden zanlı, silahla ekip otosuna ateş etti. Polislerin karşılık vermesi üzerine çantasını bırakıp kaçan şüpheli, bir süre sonra yanındaki el bombasının pimini de çekerek 1122. Sokağa attı. El bombası patlamadı. İhbar üzerine gelen ekipler, bombayı kontrollü şekilde patlattı.





Dün Esenyurt'ta polis ekibine ateş açan terörist, kaçarken bu şekilde görüntülendi. Teröristin üzerinden silah, bomba ve mühimmat çıktı.


Üst üste saldırılar sonrası dün 15 adrese baskın yapıldı. Çok sayıda terörist gözaltına alındı.




Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un sorgusuna dün de devam edildi. İddialara göre DEAŞ'lı terörist "Müslüman mısın" sorusuna yanıt vermedi.
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