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‘Ateş edin’ emri verdim

‘Ateş edin’ emri verdim
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğini işgal eden 196 askerin aralarında bulunduğu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun 319 yıla kadar hapis istendi. Coşkun'un "Direnişte ısrar edilmesi durumunda askerlere ateş edebileceklerini söyledim" dediği de iddianamede yer aldı.
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