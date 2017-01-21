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Şortlu darbeci saf değiştirdi

Şortlu darbeci saf değiştirdi
FETÖ cuntasının hainliği sınır tanımadı. TSK'dan ihraç edilen Diyarbakır Alay Komutanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Keleş'in darbeyi karargahtaki makamında kapri şort ve tişörtlü olarak takip ettiği açıklandı. Darbe girişimi sonuçsuz kalınca da kendini darbe mağduru olarak anlatmaya çalıştı. Ancak kimseyi kandıramadı!
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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