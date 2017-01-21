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Şehit yakınlarından 'ye tepki

’da ne gönderilen leri, şehit yakınları tarafından camiden çıkartılarak atıldı. Şehit yakınları, "HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz" diyerek CHP'ye tepki gösterdi.

Şehit yakınlarından CHPye tepki

'un Çarşamba ilçesindeki Rıdvan Paşa Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı öncesinde, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'nın yakınları olduğu iddia edilen kişilerce, çelengini cami avlusundan çıkartılarak boş bir bahçeye atıldı.

"HDP İLE İŞBİRLİĞİ YAPANLARIN ÇELENGİNİ İSTEMİYORUZ"
Çelengi çıkartırken şehit yakınları "HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz" diyerek tepki gösterirken, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla onlara destek verdiler.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 16:29
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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cavit cavit

halk uyandı artık, chp ,de halkın değerlerine saygılı milletvekili yok,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 21.01.2017 21:41
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