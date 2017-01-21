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Kanlı ortak

Kanlı ortak
Reina saldırısıyla ilgili olarak DEAŞ'lı katil Abdulgadir Masharipov'un sorgusu sürerken dün önemli bir gelişme meydana geldi. Saldırıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle Doğu Türkistan asıllı Mansuer Mijiti dün Kayseri'de gözaltına aldı. Uygur Türkleri'nin kaldığı Melikgazi İlçesi'nde yakalanan zanlının evinde bulunan dijital materyallere el konuldu. Zanlının, İstanbul'daki DEAŞ hücresiyle bağlantılı ve halen firarda olan bir zanlıyla irtibat halinde olduğu da ifade edildi.


adlı Doğu Türkistan'lı zanlı Kayseri'de yakalandı. Mijiti'nin saldırganı ile birlikte hareket ettiği belirtildi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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