Kanlı ortak

Reinasaldırısıyla ilgiliolarak DEAŞ'lıkatil AbdulgadirMasharipov'unsorgususürerkendün önemlibir gelişmemeydana geldi.Saldırıyla ilişkili olduğu gerekçesiyleDoğu Türkistan asıllı Mansuer Mijitidün Kayseri'de gözaltına aldı. UygurTürkleri'nin kaldığı Melikgazi İlçesi'ndeyakalanan zanlının evinde bulunandijital materyallere el konuldu. Zanlının,İstanbul'daki DEAŞ hücresiyle bağlantılıve halen firarda olan bir zanlıyla irtibathalinde olduğu da ifade edildi.
Mansuer Mijiti adlı Doğu Türkistan'lı zanlı Kayseri'de yakalandı. Mijiti'nin Reina saldırganı ile birlikte hareket ettiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.