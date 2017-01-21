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İşte anket sonuçları

ORC'nin teklifinin Meclis'te oylandığı dönemde yaptığı ankette a evet oranı yüzde 62 oranına ulaşmıştı.



maratonun sonuna gelindi. AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

ERDOĞAN İMZALAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından 60 günlük süreci başlayacak.

ORC'NİN ANKETİ
Teklifin Meclis'te görüşüldüğü sıralarda ORC Araştırma Şirketi, referandum anketi yayınlamıştı.

YÜZDE 62 EVET
ORC'nin anketinde "İçeriğinde Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de yer aldığı anayasa değişikliği, referanduma giderse tercihiniz ne yönde olur?" sorusuna "Evet oyu veririm" diyenlerin oranı yüzde 62 oranına ulaşmıştı.

İŞTE ANKET SONUÇLARI:
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 12:30
YORUMLAR 13 yorum yapıldı

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murat yazgan murat yazgan

339 kabul oyu 550 nin %62 si yapar bir sürü araştırma karııştırma şirketlerine gerek yok akp iyi anlatırsa referandum % 65 ile halk oyu alır

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır3
cevapla 21.01.2017 22:10
ahmet eren ahmet eren

MHP liyim kararım kılıçdaroğlu hayır diyorsa vardır bir hayır diye evet diyeceğim

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır7
cevapla 21.01.2017 19:59
CANIM VATANIM CANIM VATANIM

BENDE EVET OYU VERIRIM EVET EVET EVET

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır9
cevapla 21.01.2017 17:10
ufuk ufuk

AKP VE MHP türkiyemize yeter chpkk hdpkk kapatılmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır8
cevapla 21.01.2017 17:00
REMZİ REMZİ

EVET DEMEMİZ YETER

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır8
cevapla 21.01.2017 16:58
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