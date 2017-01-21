Anayasa değişikliği maratonun sonuna gelindi. AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.
ERDOĞAN İMZALAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından 60 günlük referandum süreci başlayacak.
ORC'NİN ANKETİ
Teklifin Meclis'te görüşüldüğü sıralarda ORC Araştırma Şirketi, referandum anketi yayınlamıştı.
YÜZDE 62 EVET
ORC'nin anketinde "İçeriğinde Cumhurbaşkanlığı Sisteminin de yer aldığı anayasa değişikliği, referanduma giderse tercihiniz ne yönde olur?" sorusuna "Evet oyu veririm" diyenlerin oranı yüzde 62 oranına ulaşmıştı.
İŞTE ANKET SONUÇLARI:
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339 kabul oyu 550 nin %62 si yapar bir sürü araştırma karııştırma şirketlerine gerek yok akp iyi anlatırsa referandum % 65 ile halk oyu alır
MHP liyim kararım kılıçdaroğlu hayır diyorsa vardır bir hayır diye evet diyeceğim
BENDE EVET OYU VERIRIM EVET EVET EVET
AKP VE MHP türkiyemize yeter chpkk hdpkk kapatılmalı
EVET DEMEMİZ YETER
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