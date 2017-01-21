'Eş'siz veda

Dün yine cennete uğurlama vardı. Diyarbakır'daki hain saldırıda şehit olan polis Furkan Demir, son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman polis için ilk tören emniyet müdürlüğünde yapıldı. Törene Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla da katıldı. Kahramanın Ay-Yıldızlı bayrağa sarılı naaşının başında ise kendisi gibi polis olan eşi Kübra Demir vardı. 6 ay önce Şehit Demir ile evlenen Kübra Demir tören boyunca eşinin naaşının yanından ayrılmadı. Resmini kucağında taşıdı. Gözü yaşlı Kübra Demir'in şehit eşiyle aynı şubede görev yaptığı ortaya çıktı. Törenin ardından şehit polis memuru Furkan Demir'in naaşı memleketi Nevşehir'e uğurlandı.
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