Esenyurt'ta polise ateş açıldı

Esenyurt'ta polis ekibine silahla ateş açan şüpheli, karşılık verilmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre,1156 nolu sokakta, bir şüpheli polis ekibine silahla ateş etti.

Ekiplerin karşılık vermesi üzerine zanlı, üzerindeki el bombası ve yanındaki çantayı bırakarak kaçtı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrasına bölgeye polis helikopteri, zırhlı araçlar ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için verilen eşkal bilgileri doğrultusunda bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.





POLİS SALDIRGANIN ATTIĞI ÇANTAYI İNCELİYOR

Esenyurt'ta polise ateş açtıktan sonra kaçan zanlının bıraktığı çanta incelemeye alındı. Çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanları da bölgeye sevk edildi.





Esenyurt Bağlarçaşme Mahallesi 1123 Sokak'ta polis otosuna ateş açan zanlının yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlının olay yerinden kaçarken attığı çanta ve silah da polis tarafından incelemeye alındı. Çevrede geniş bir güvenlik çemberi oluşturan polis, çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanlarını da olay yerine çağırdı. Polisin olay yerindeki incelemesi ve zanlının yakalanması yönelik operasyonu sürüyor.



