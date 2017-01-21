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'ta e ateş açıldı

İstanbul 'ta e hain saldırı gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin saldırıya karşılık vermesi üzerine zanlı, üzerindeki el bombası ve yanındaki çantayı bırakarak kaçtı.

İstanbulda hain saldırı

'ta ekibine silahla ateş açan şüpheli, karşılık verilmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre,1156 nolu sokakta, bir şüpheli polis ekibine silahla ateş etti.

Ekiplerin karşılık vermesi üzerine zanlı, üzerindeki el bombası ve yanındaki çantayı bırakarak kaçtı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrasına bölgeye polis helikopteri, zırhlı araçlar ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için verilen eşkal bilgileri doğrultusunda bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 10:23
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