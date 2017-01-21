TRUMP CENAZE NAMAZI KILIYOR: Bir garip rüya gördüm. Rüyamda Trump Amerikan Başkanı olmuş, ekibiyle beraber Türkiye'ye ziyarete geliyor. Yanımda tanımadığım ama yakın bir arkadaşım olduğunu bildiğim biriyle heyete mihmandarlık yapıyoruz. Trump, cami ziyareti yapıyor. Daha sonra namaza duruyor. Trump'ın arkasında kendi heyetinden takım elbiseli erkekler tek sıra saf halinde namaza duruyorlar. Ancak dikkatimi çekiyor, Trump'ın namazında rüku ve secde yok. Adamın cenaze namazını kıldığını uyanınca fark ettim.
EŞİNİN BAŞINI AÇ: Örgütün 'abi' tabir edilen sorumlusu, başı açık fotoğraf çektirmek istemeyen annemi iknaya çalışıyordu. Daha önce aynı durumla karşılaşılan bir aile de "Çocuğun babasının rüyasına Peygamber Efendimiz gelmiş. Eşinin başını açtırarak fotoğraf çektirmesini söylemiş. Bu nedenle bu olayın dini yönden önemi çok büyük" diyerek ikna etti.
GÜLEN'İN KOLU KESİLİYOR: Rüya paylaşımları ByLock üzerinden polislere de gönderiliyordu. Fetullah Gülen'in rüyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kolunun kesildiğini, daha sonra kesilen kolun Peygamber Efendimiz tarafından tükürüğüyle yeniden yerine yapıştırıldığı söylenmişti. Bu rüyanın yorumunda da 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün her şeye rağmen daha çok güçleneceği söylendi!
EFENDİMİZİN LİSTESİNDE YOKSUN: Memur imamımız M.G., sınavı kazanamayan ve bunun nedenini soran kişiye şu rüyayı anlatmıştı: Peygamber Efendimiz'i dün gece rüyamda gördüm, bana bir liste verdi, senin ismin yoktu. Dua et bir gün senin de ismini listeye yazsın, benim yapacağım bir şey yok.
HILLARY ÖRGÜTÜN EMRİNDE
FETÖ'nün rüyalarına ABD'lilerin başkan seçmediği Hillary Clinton da girdi. İşte FETÖ'nün o rüyası: "Rüyamda bir kaynar kazan gördüm. Sonra kendimi bir konferans salonunda buldum. Orada bir hanımefendi vardı. 'Ben size yardımcı olacağım' dedi. Sonra da bize kartını verdi, 'Ben ABD başkanıyım, ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz' dedi."
FETÖ'cülerin rüyalarında Hava Kuvvetleri eski Komutanı olan darbeci Akın Öztürk de vardı.
İKİ GENERALİN RÜYASI
FETÖ'cülerin rüyasında darbe de vardı: "15 Temmuz'dan birkaç hafta önce cemaat abim olan kişi, bana hükümet karşıtı videolar izletti. Bu videolardan birinde, örgütte okuyucu olarak tanımlanan 2-3 kişiden biri diğerlerine 'Cemaat içerisinde büyük bir konumda bulunan abinin rüya gördüğünü, rüyasında ise Peygamberimiz'in iki generalin rüyasına gireceğini, bu generallerin bir yerde birleşip darbe yapacaklarını anlattı. Bu darbe sayesinde her şeyin düzeleceğini, haksızlıkların ortadan kalkacağını izletti."
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