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Bombalama öncesi şok diyalog

Bombalama öncesi şok diyalog
15 Temmuz girişiminde önemli hedeflerden biri 'nün binasıydı. Merkeze giden 'cü hainlerin içerdeki polislere megafonla "Size özgürlük getirdik" dedikleri saptandı. Polisler ise "Kendilerine en büyük özgürlükleri devletin tanıdığını" söyleyerek FETÖ'cülere karşı çıktı.


ERKAM ÇOBAN
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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