Amerikan malı

DEAŞ’ın Türkiye ile ilgili hazırladığı propaganda videolarında boy gösteren Hasan Aydın’ın, Türkiye’deki üç kardeşi yakalandı. Kalleş teröristin kullandığı silahın ABD üretimi M4A1 olduğu anlaşıldı. Üzerindeki kıyafetler ise ABD’li paralı askerler için üretim yapan 511 Tactical marka çıktı...
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreden beri takipte olduğu DEAŞ üyelerinin yılbaşı gecesi kanlı eylem yapma ihtimaline karşı, 31 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Sorguya alınan şüpheliler, dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adana Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, hastaneye gelen vatandaşların 'Vatan hainleri' diye tepki gösterdiği DEAŞ'lıların 8'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi, 15'i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Hasan Aydın'ın ağabeyi Remzi Aydın, kardeşini üç yıldır görmediğini iddia etti.
BLACKWATER'IN KIYAFETLERİ
Serbest bırakılan Davut Aydın ile tutuklanan Remzi ve Recep Aydın'ın, Suriye'de DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarakTürkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ınkardeşleri olduğu ortaya çıktı. Hasan Aydın ile örgüte katıldığı günden bu yana görüşmediklerini ileri süren 3 kardeş, DEAŞ ile bir ilgilerinin olmadığını iddia etti. Adıyaman'dan Adana'ya göç ettiklerini belirten ve merkez Yüreğir İlçesi'nin Doğankent Mahallesi'nde oturan Aydın kardeşler,Hasan Aydın'ın 3 yıl önce Türkiye'ye gelip,bir süre kaldıktan sonra tekrar Suriye'yegittiğini duyduklarını söyledi. Bu arada Hasan Aydın'ın propaganda videolarında kullandığı silah ve kıyafetler ise ABD malı çıktı. Kalleş teröristin silahınınABD'nin Colt M4 ismiyle ürettiği tüfeğin ABDaskerleri için özel üretim modeli olan M4A1olduğu anlaşıldı. Teröristin elindeki eldivenler ve üzerindeki yeleğin ise 511 Tactical markalı olduğu ortaya çıktı. Askeri ekipman imalatı yapan bu şirketin Blackwater, GK Sierra gibi Afganistan, Irak ve diğer ülkelerde görevli paralı ABD askerler için malzeme ürettiği ortaya çıktı.
ABD firması olan 5.11 dünya çapında üretim yapıyor. DEAŞ'ın elinde firmaya ait eldivenler, şarjör çantaları, saatler, yelekler gibi ekipmanlar bulunuyor.
ABD'nin en önemli silahlarından olan M4'ler neredeyse tüm dünyada bulunuyor. Ancak özel üretim M4A1'ler sadece ABD askerlerine veriliyor.
PROPAGANDA EKİBİNİN LİDERİ
DEAŞ teröristi Hasan Aydın, kanlı terör örgütünün Türkiye ile ilgili tüm yayınlarında başrol oynadı. Türkiye halkını kafir ilan eden alçak terörist, Türkiye'nin DEAŞ'ı bombalaması üzerine ülkeye zarar vereceklerini açıklamıştı.
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