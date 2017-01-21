5 FETÖ’cüye müebbet hapis

Adana'da FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili dava karara bağlandı. Dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ve Üsteğmen Hasan Şahna, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
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