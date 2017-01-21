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48 ilde dev operasyonu

ile mücadele kapsamında 48 ilde kullanan 180 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

48 ilde dev FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından /PDY'nin kriptolu programı uygulamasını kullandığı tespit edilen 180 kişi hakkında operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından FETÖ/PDY'nin kriptolu programı Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen 180 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme kararı ile toplam 48 ilde eş zamanlı aramalar yapılıyor. Şuana kadar toplam 12 kişi gözaltına alındı. Ast Subay - Albay rütbelerinde olan şüphelilerin 123'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personeli olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının artması bekleniyor.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 13:45
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