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Seri K'ADİL'

Sakarya’daki iddianamesi tamamlanıp mahkemeye gönderildi. Firari hakkında 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 319 yıla kadar hapis cezası istendi. Öksüz’ün çocuklarını darbe girişiminden önce ABD’ye gönderdiği kaydedildi. “Darbe fetvası” verdiği belirtildi. 15 Temmuz’u yöneten isimlerden olduğu kaydedildi. Ayrıca Orgeneral Akar’ı teröristbaşı Gülen’le görüştürmek isteyen kişi de kendisiydi...

Seri KADİL
15 Temmuz tarih sayfalarına büyük hainlik olarak yazıldı. , darbe girişimine kalkıştı. Vatanın milletin birliğini, dirliğini hedef aldı. Neyse ki amacına ulaşamadı. O gece ise Türkiye'nin karşısına adında biri çıktı. Öksüz, 15 Temmuz gecesi Ankara'da darbenin üssü olan 'nde yakalandı! "Arsa bakmaya gitmiştim" deyip kendini savunmaya kalktı. Ancak garip bir şekilde serbest bırakıldı. Ardından sırra kadem bastı. öğretim görevlisi olan birinin darbe günü darbenin üssünde arsa bakması herkesi şaşırttı! Sakarya'da hazırlanan FETÖ iddianamesinde Öksüz bir numaralı zanlı olarak yer aldı. İddianame tamamlandı. Öksüz hakkında 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası istendiği vurgulandı. İddianamede Öksüz'ün FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den almış olduğu talimat doğrultusunda darbe girişimini yöneten kişilerden olduğu açıklandı. İddianamede, FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi Adil Öksüz'ün, örgüt mensubu teröristlere "Pensilvanya'nın talimatlarını ilettiği ve darbe fetvası" verdiği açıklandı. Öksüz'ün Sakarya'daki olaylarda zanlılarla fikir ve eylem birliği içerisinde olduğu da anlatıldı. Öksüz'ün, 4. Ana Jet Üssü Komutanı Hakan Evrim'e, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Gülen'i görüştürme teklifinde bulunduğu da saptandı. Ayrıca Öksüz'ün 2002 yılından bu yana 109 kez yurt dışı seyahati yaptığı ortaya çıktı. Öksüz'ün, İstanbul-Sakarya, Sakarya-Ankara arasında belirli aralıklarla hız sınırını aştığı için para cezasına çarptırıldığı iddianameye yansıyan diğer bir başlıktı.


* 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan isimlerden biri de Harun Biniş'ti. Adil Öksüz'le Biniş ABD'ye giderken havalimanında böyle görüntülenmişti.

AYLARDIR ARANIYOR
Öksüz firar ederken ailesini ise sağlama aldı! FETÖ'cü terörist Öksüz'ün darbeden önce eşi ve 3 çocuğunu ABD'de yaşayan kayınbiraderi 'ın yanına bıraktı.
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