Seri K'ADİL'

Sakarya’daki FETÖ iddianamesi tamamlanıp mahkemeye gönderildi. Firari Adil Öksüz hakkında 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 319 yıla kadar hapis cezası istendi. Öksüz’ün çocuklarını darbe girişiminden önce ABD’ye gönderdiği kaydedildi. “Darbe fetvası” verdiği belirtildi. 15 Temmuz’u yöneten isimlerden olduğu kaydedildi. Ayrıca Orgeneral Akar’ı teröristbaşı Gülen’le görüştürmek isteyen kişi de kendisiydi...
15 Temmuz tarih sayfalarına büyük hainlik olarak yazıldı. FETÖ, darbe girişimine kalkıştı. Vatanın milletin birliğini, dirliğini hedef aldı. Neyse ki amacına ulaşamadı. O gece ise Türkiye'nin karşısına Adil Öksüz adında biri çıktı. Öksüz, 15 Temmuz gecesi Ankara'da darbenin üssü olan Akıncı Üssü'nde yakalandı! "Arsa bakmaya gitmiştim" deyip kendini savunmaya kalktı. Ancak garip bir şekilde serbest bırakıldı. Ardından sırra kadem bastı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi olan birinin darbe günü darbenin üssünde arsa bakması herkesi şaşırttı! Sakarya'da hazırlanan FETÖ iddianamesinde Öksüz bir numaralı zanlı olarak yer aldı. İddianame tamamlandı. Öksüz hakkında 1 kezağırlaştırılmış müebbetile 190 yıl 6 aydan 319yıla kadar hapiscezası istendiğivurgulandı. İddianamede Öksüz'ün FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den almış olduğu talimat doğrultusunda darbe girişimini yöneten kişilerden olduğu açıklandı. İddianamede,FETÖ'nün hain darbegirişimi gecesi Adil Öksüz'ün,örgüt mensubu teröristlere"Pensilvanya'nın talimatlarınıilettiği ve darbe fetvası" verdiği açıklandı. Öksüz'ün Sakarya'daki olaylarda zanlılarla fikir ve eylem birliği içerisinde olduğu da anlatıldı. Öksüz'ün, 4. Ana Jet Üssü Komutanı Hakan Evrim'e, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Gülen'i görüştürme teklifinde bulunduğu da saptandı. Ayrıca Öksüz'ün 2002 yılından buyana 109 kez yurt dışı seyahatiyaptığı ortaya çıktı. Öksüz'ün, İstanbul-Sakarya, Sakarya-Ankara arasında belirli aralıklarla hız sınırını aştığı için para cezasına çarptırıldığı iddianameye yansıyan diğer bir başlıktı.
* 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan isimlerden biri de Harun Biniş'ti. Adil Öksüz'le Biniş ABD'ye giderken havalimanında böyle görüntülenmişti.
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Öksüz firar ederken ailesini ise sağlama aldı! FETÖ'cü terörist Öksüz'ün darbeden önce eşi ve 3 çocuğunu ABD'de yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın yanına bıraktı.
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