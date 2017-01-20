Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

Şırnak Küpeli Dağı ve Beytüşşebap, Hakkari Çukurca, Mardin Derik, Diyarbakır Lice, Tunceli, Bitlis, Iğdır ve Ağrı Doğubayazıt bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 78 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 3 el yapımı patlayıcı, bir güdümlü roket, 16 piyade tüfeği, 3 tabanca, 33 av tüfeği, 650 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Şırnak'ın Giresunumu bölgesinde 5 barınak ve Dereler bölgesinde bir mağara ile Küpeli Dağı bölgesinde 2, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında bir, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 6, Bitlis'in Sini Deresi bölgesinde 5, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 3 ve Tunceli kırsalında 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman imha edildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi ve ticareti başta olmak üzere kaçakçılıkla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler sonucu 163 kilogram kubar esrar, 298 kilogram toz esrar, 15 kilogram Hint keneviri tohumu ve 134 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 319 kişi yakalandı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.