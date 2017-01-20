İşte katliam ekibi

2'Sİ ÖZBEK, BİRİ KIRGIZ, BİRİ UYGUR 4 EŞİ VAR
Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'u, DEAŞ'ı benimseyen Uygur, Özbek, Kırgız ve Kazaklar imam/önder olarak görüyordu. Hatta Uygur asıllı bir DEAŞ'lı kız kardeşini ona eş olarak verdi. Masharipov'un ikisi Özbek, biri Kırgız, biri de Uygur olmak üzere 4 eşi vardı. Türkiye'de kendini "Özbekistan İslami Hareketi hocası" diye tanıttı. Bu şekilde çevre edinen Özbek Masharipov'a, DEAŞ'ta ise "Ebu Muhammed El Horasani" kod adı verildi. Örgüt kendisine sahte Uygur kimliği de düzenledi. Uygur Türkleri'nin arasına girip Doğu Türkistan siyasetinden faydalanmaya çalıştı. DEAŞ propagandası yapan Masharipov, bu örgüt dışındaki tüm Müslümanları "mürted" (dinden dönmüş) olarak nitelendirdi. DEAŞ'ı reddeden Uygur Türkleri'nin İstanbul Zeytinburnu'ndaki lokantalarının bombalanması gerektiğini söyledi. Polis, azılı teröristle birlikte onunla irtibatlı olan hücreleri de çökertti.
YILBAŞINDA 5 MEYDANI KANA BULAYACAKLARDI
İstanbul'daki Reina katliamından bir hafta önce yakalanan DEAŞ'lı 15 canlı bombanın, yılbaşı gecesi 3'erli gruplar halinde kentin 5 ayrı noktasını kana bulamak üzere hazırlık yaptıkları bildirildi.
FARKLI HÜCRELER
Terörle Mücadele ekipleri, aralık ayı başında gelen istihbarat bilgileri üzerine önce alan çalışması yaptı ardından da 24 Aralık'ta örgütün uyuyan hücrelerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda 15 canlı bomba dahil 70 örgüt şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında, yılbaşı akşamı Taksim, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş ve Eminönü'nde seri saldırılar düzenlemeyi amaçladıklarını itiraf etti. Şehri cehenneme çevirmeyi amaçlayan 15 canlı bombanın, Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov'dan farklı hücrelerde bulunduğu ve örgütün daha çok yerli hücrelerinin üyeleri oldukları öğrenildi.
55 ŞÜPHELİ VAR
Canlı bombalar ile kendilerine yardım ve yataklıkta bulunan 55 örgüt üyesinden 33'ü dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 28'i, terör örgütü üyeliği ve terör saldırısı planlamak suçlamasıyla mahkemeye sevk edilirken 5'inin serbest bırakıldığı 22'sinin ise Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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