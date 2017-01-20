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Eşi de gözaltında

Eşi de gözaltında
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi kaymakamıydı! Terörle mücadele sırasında Türkiye'nin sık sık karşısına çıktı. Hatta güvenlik güçleriyle operasyona katıldı. Ancak Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma, Kaymakam 'nin de FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığını saptadı. Kadir Güntepe'nin Amasya Hamamözü'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar İmamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü ortaya çıktı. Güntepe, soruşturmanın yürütüldüğü Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Kaymakam Güntepe'nin sorgusu devam ederken, Kayseri'de bulunan evine de baskın yapıldı. Burada bulunan eşinin, operasyon kapsamında yakalandığı açıklandı.

KODALAK YERİNE KOCAMAN
Öte yandan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Ankara Başsavcılığı'nda kritik bir değişiklik yaptı. bu görevden alınarak Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman, Ankara Başsavcılığı'na getirildi. Ankara'da devam eden ve çoğunluğu sonuçlanmak üzere olan FETÖ'cü darbe girişimi soruşturmaları bundan sonra Yüksel Kocaman'a emanet olacak. HSYK'nın kararnamesi ile 8'i il, 7'si ilçe olmak üzere 15 başsavcının da yeri değişti.
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