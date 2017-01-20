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'da kalleş saldırı: Şehit ve yaralılar var

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'nci gününde terör örgütü unsurları, Suriye'nin bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırdı. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

El Babda kalleş saldırı!

Suriye'nin kuzeyindeki 'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 13.40 sıralarında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araç saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 16:34
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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taka41 taka41

peki sindi ABD ucaklarinin iki gün evvel neden kesif yaptigini ve bilgileri kime verdigini anladinizmi....amaclari TSK cok zayiyat verdirerek cekilmesini saglamak..oraya pkk köpeklerini sokmak....Milletimizin basi sagolsun...sehidlerimizede Allah ratmet etsin...gencecik cocuklar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 20.01.2017 17:10
.... ....

allah belanızı versin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2017 16:44
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