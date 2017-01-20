Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 13.40 sıralarında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araç saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.
Saldırı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.
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peki sindi ABD ucaklarinin iki gün evvel neden kesif yaptigini ve bilgileri kime verdigini anladinizmi....amaclari TSK cok zayiyat verdirerek cekilmesini saglamak..oraya pkk köpeklerini sokmak....Milletimizin basi sagolsun...sehidlerimizede Allah ratmet etsin...gencecik cocuklar...
allah belanızı versin
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