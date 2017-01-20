MİT'E GÖNDERDİ:
Saldırı sonrası iz süren polis, hücre evlerinden birinde ele geçen teröriste ait iPad'i MİT'e gönderdi. MİT, Masharipov'un elektronik posta hattıyla kullandığı iletişim programlarını belirledi. MİT bilişim uzmanları, cihazda teröristin 28 Aralık'ta Taksim'de çektiği selfie görüntüleri ile Reina'nın içini gösteren görüntüleri ele geçirdi. Keşif yapıldığını gösteren bu görüntüler, 5-6 Ocak'ta bilinçli olarak medyaya servis edildi. Böylece hem teröristi ihbar mekanizması oluşturuldu hem de teröristin psikolojik olarak etkilenmesi hedeflendi.
EŞİ TEYİT ETTİ:
Uzmanlar, cihazda Telegram'ın yanı sıra kriptolu bir görüşme programı daha tespit etti. Ancak FETÖ'cülerin kullandığı ByLock'a çok benzeyen programın şifresinin henüz kırılamadığı belirtildi. Telegram'da ise teröristin görüşmeleri tespit edildi. Saldırı öncesi ve sonrasında görüşülenler tek tek belirlendi. Türkiye sözde emir yardımcısı İlyas Momoşaripov ve teröristin eşi de bu isimleri teyit etti. Bunun üzerine terörist hareket ettirilmedi.
KARARGAH KURULDU:
Terörist, panikleyerek yurt dışına kaçma fırsatı ararken, saldırının planlayıcısı olan şüpheli 12 Ocak'ta yakayı ele verdi. Onun verdiği Esenyurt'taki 5 adres tek tek tespit edildi. MİT, 14 Ocak'ta bölgeye siber izleme karargahı yerleştirdi. Adresler 3 gün boyunca takip edildi. MİT, 16 Ocak akşamı evden yoğun şekilde Telegram görüşmeleri yapıldığını fark etti. Masharipov, örgüt yöneticileriyle Telegram üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirmekteydi. Aynı anda polisler de çiçekçi, sucu, emlakçı kılığına girerek eve giren çıkanları izledi.
'BEKLEYİN' TALİMATI:
Evde çocuk ve kadınların olduğu anlaşılınca operasyon timine 'Bekleyin' talimatı verildi. Evdeki bir kadının, teröristin çocuğuyla birlikte markete gitmesi üzerine harekete geçildi. Eve giren timler, 3 gün boyunca evden çıkmayan teröristle birlikte iki yabancı kadını ve Ali Muhammet Jeamali adlı Iraklı örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.
IPAD 'DEKİ şifreler
MİT uzmanları DEAŞ'ın da FETÖ gibi kriptolu bir haberleşme programı kullandığını belirledi. Şifresi hala kırılamayan bu programın adı güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna verilmedi. DEAŞ'ın yazılı ve görüntülü görüşmeleri ise Telegram üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Örgüt üyeleri keşif görüntüsü ve hedef görüntüsü gibi görüntüleri ise elektronik posta (email) üzerinden gönderdi. Telegram ise çoklu platform desteği sunan bir anlık mesajlaşma servisiydi.
ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA
Türkiye, teröristin çocuğunun nerede olduğunu merak etti. Cevap ise marketteydi! Çünkü markette gözaltına alınan Mısırlı Tene T., teröristin sevgilisiydi. Yanındaki de Masharipov'un oğluydu. Korumaya alınan çocuk, adresi gizli tutulan bir yere götürüldü. Teröristin 1.5 yaşındaki kızının ise annesiyle emniyette tutulduğu öğrenildi.
HATAY'DAN RAKKA'YA KAÇACAKTI
Teröristin Esenyurt'ta kaldığı evi kiralayan DEAŞ üyesi Iraklı Ali Jameel'in verdiği ifadeye göre, Masharipov'un Esenyurt'taki adresten önce Silivri'ye ardından da Çanakkale'ye geçeceği öğrenildi. Çanakkale'de bir gece kalacağı öğrenilen teröristin İzmir'e ardından Hatay'a, oradan da Rakka'ya kaçacağı ortaya çıktı. Öte yandan polis, caninin Reina'da kullandığı kaleşnikof marka silahın Konya'dan Zeytinburnu'na geldiğini tespit etti.
FERİT ZENGİN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.