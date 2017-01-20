Başbakan: Trump'ı zor günler bekliyor

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa görüşmeleri esnasında mecliste meydana gelen olaylara değinerek "Milletvekillerimizin daha sakin olması milletin de arzusudur. Milletin vaktini kimsenin harcamaması gerek" dedi.



BUGÜN TAMAMLIYORUZ

Anayasa görüşmeleri esnasında mecliste meydana gelen olaylara değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün tamamlamayı ümit ediyoruz, her şey yolunda giderse. Ancak zaman zaman tabii ki engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu gazi Meclise yakışmayan davranışlar doğrusu hem milletvekillerine haksızlık hem milletimize haksızlıktır. Milletvekillerimizin daha sakin olması milletin de arzusudur. Milletin vaktini kimsenin harcamaması gerek" dedi.

DEVLET BAHÇELİ İDDİALARI

Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi, Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlardır. Devlet Bey, ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve geçmiş yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler, bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır. Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlar. Devlet bey milletin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi saikle hareket etmez. Önemli kriz anlarındaki duruşu bunun ispatıdır. Söylenen sözler, anayasa teklifinin geçmemesi için anlamsız kampanyanın parçasıdır.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Gündemimiz anayasa değişikliği, TBMM'de kabul edildikten sonra inşallah milletimizin önüne gelecek ve millet kararını verecek. Umudumuz, millet bu değişikliği onaylayacak şekilde karar verecektir.

TRUMP'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Trump'a başarılar diliyoruz, Dünyanın bir çok yerinde ABD yeni yönetiminden beklentiler var. ABD'ye küresel problemler konusunda önemli görevler düşüyor. Ayrıca iki gün önce de beyan ettim. ABD-Türkiye ortaklığı köklü bir geçmişe sahip. Geçmiş dönemde bazı yanlışlıklar oldu, soğukluk yaşandı. Yeni yönetimde bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz. FETO'nun iade edilmesi başta olmak üzere Suriye'de Irak'ta Türkiye'nin başını ağrıtan terör gruplarına verilen desteğin durması, ABD hakkındaki olumsuz algının düzeltilmesine ilişkin adımlar atılacağına inanıyoruz. Trump'ı zor günler bekliyor. Atacağı adımlar önemli olacaktır.