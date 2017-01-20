Askerimizin, polisimizin yazdığı kahramanlıklar saymakla bitmedi. İzmir'deki kahramanın adı polis Fethi Sekin'di. Şehit Sekin, canını siper etti. İzmir Adliyesi'ni hedef alan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirdi. Kahramanlığı ve acısı yüreklerimizeişledi. Ondan kalan bir detay herkesiderinden etkiledi. Şehit Sekin'in bakıp beslediği 'Arap' adlı köpeğinin hali Türkiye'nin gündeminden eksilmedi. Sevimli köpek dün veterinere götürülüp muayene edildi. Köpeğin, olayın üstündengünler geçmesine rağmenhala titrediği ve ürkekdavrandığı görüldü. Tedavisi yapılan Arap, İzmir Adliyesi önündeki kulübesine geri bırakıldı.
* Arap, tedavi edildikten sonra kulübesine bırakıldı.
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