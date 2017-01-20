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Ah dostum

, hainlere geçit vermedi. Şehadete erdi. Yanından ayrılmayan köpeği Arap’ın gözlerinde ise hala kahraman sahibinin acısı hakimdi...

Ah dostum
Askerimizin, imizin yazdığı kahramanlıklar saymakla bitmedi. 'deki kahramanın adı polis 'di. Sekin, canını siper etti. 'ni hedef alan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirdi. Kahramanlığı ve acısı yüreklerimize işledi. Ondan kalan bir detay herkesi derinden etkiledi. Şehit Sekin'in bakıp beslediği 'Arap' adlı köpeğinin hali Türkiye'nin gündeminden eksilmedi. Sevimli köpek dün veterinere götürülüp muayene edildi. Köpeğin, olayın üstünden günler geçmesine rağmen hala titrediği ve ürkek davrandığı görüldü. Tedavisi yapılan Arap, İzmir Adliyesi önündeki kulübesine geri bırakıldı.


* Arap, tedavi edildikten sonra kulübesine bırakıldı.
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